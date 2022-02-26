Бойовики захопили Станицю Луганську – ОДА

Очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Станиця Луганська перейшла під контроль бойовиків. Про це він повідомив у Facebook.
" На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка", – написав він.
Також він розповів, яка ситуація щодо інших населених пунктів:
Далі по темі
- Лисичанськ: у місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати поїзди на евакуацію. Лікарні міста надають медичну допомогу нашим бійцям.
- Рубіжне: тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові.
- Попасна: у місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний поїзд вирушив, гуманітарна складова задовільна.
- Щастя: тихо, збирають людей для евакуації до Петропавлівки. Є проблема з пальним.
- Біловодськ: поліція стежить за громадським порядком, зброя після вчорашнього наступу зараз збирається та дистанціюється подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можна робити безпечно.
- Гірське: обстріл Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова – задовільна.
- Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки що задовільна, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілу постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв надано житло.
- Муратове – намагаємось встановити зв'язок.
- Старобільськ: поки тихо, є загроза – залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова є задовільною. Очікують завантаження банкоматів.
- Сватове: тихо, гуманітарна складова задовільно працює один маршрут громадського транспорту.
- Новопсков: тихо, гуманітарна складова задовільна.
"У всіх населених пунктах влада на місці", – заявив Гайдай.
Як Україна знищує окупантів
Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.
Більше того, у районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Всього було знищено три вертольоти окупантів та три літаки.
У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.