Бойовики захопили Станицю Луганську – ОДА

Гайдай розповів, які ще населені пункти окупував ворог

Окупанти увійшли до українського міста. Колаж "Сьогодні"

Очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Станиця Луганська перейшла під контроль бойовиків. Про це він повідомив у Facebook.

" На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка", – написав він.

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Також він розповів, яка ситуація щодо інших населених пунктів:

Лисичанськ: у місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати поїзди на евакуацію. Лікарні міста надають медичну допомогу нашим бійцям.

Рубіжне: тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові.

Попасна: у місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний поїзд вирушив, гуманітарна складова задовільна.

Щастя: тихо, збирають людей для евакуації до Петропавлівки. Є проблема з пальним.

Біловодськ: поліція стежить за громадським порядком, зброя після вчорашнього наступу зараз збирається та дистанціюється подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можна робити безпечно.

Гірське: обстріл Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова – задовільна.

Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки що задовільна, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілу постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв надано житло.

Муратове – намагаємось встановити зв'язок.

Старобільськ: поки тихо, є загроза – залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова є задовільною. Очікують завантаження банкоматів.

Сватове: тихо, гуманітарна складова задовільно працює один маршрут громадського транспорту.

Новопсков: тихо, гуманітарна складова задовільна.

"У всіх населених пунктах влада на місці", – заявив Гайдай.

Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

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Більше того, у районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Всього було знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.