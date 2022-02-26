Боевики захватили Станицу Луганскую – ОГА

Гайдай рассказал, какие еще населенные пункты оккупировал враг

Оккупанты вошли в украинский город. Коллаж "Сегодня"

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что Станица Луганская перешла под контроль боевиков. Об этом он сообщил в Facebook.

"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка", – написал он.

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Также он рассказал, какая ситуация по другим населенным пунктам:

Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.

Рубежное: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы.

Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительна.

Счастье: тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом.

Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанцируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно.

Горное: обстрелы Екатериновки, Новотошкивского, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая – удовлетворительная.

Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.

Муратово – пытаемся установить связь.

Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов.

Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.

Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

"Во всех населенных пунктах власть на месте", – заявил Гайдай.

Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

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Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.