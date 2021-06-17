Колишній бойовик "ЛНР" понад п'ять років працював у поліції. Що про нього відомо

Колишній бойовик знайшов притулок від "русского мира" в рядах Національної поліції України, однак його викрили співробітники Служби безпеки

Служба безпеки України викрила в рядах поліції Луганській області колишнього бойовика незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока".

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Як розповіли в пресслужбі відомства, фігурант приєднався до лав Нацполіції у 2016 році, де і проходив службу до теперішнього часу.

Силовики провели затримання колишнього бойовика "ЛНР". Фото: ssu.gov.ua

До цього, починаючи з 2014 року, за даними СБУ, фігурант "служив" у незаконному збройному "формуванні Дрьомова", яке на той час контролювало Сєвєродонецьк. Щойно українські воїни звільнили місто, а бойовики відійшли вглиб тимчасово окупованих територій, він "вирішив змінити сторону". Спочатку переховувався на території РФ і в тимчасово окупованому Криму, а потім — повернувся в Україну.

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Наразі відомо, що фігурант брав участь у забезпеченні пропускного режиму та чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань.

Чоловік був членом незаконного збройного "формування Дрьомова". Фото: ssu.gov.ua

"За даними правоохоронців, зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював громадянин РФ з позивним "Спец". Бойовики "Спеца" причетні до викрадень та катувань українських патріотів, вбивств військовослужбовців ЗСУ у боєзіткненнях під Рубіжним та у Новоайдарському районі", – йдеться в повідомленні.

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Колишнього бойовика "ЛНР" викрили тільки через п'ять років. Фото: ssu.gov.ua

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею "участь у не передбачених законом збройних формуваннях". Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Перевіряється його причетність до скоєння інших злочинів на шкоду державній безпеці і громадянам України.

Раніше ми повідомляли, що у Сєвєродонецьку спіймали екс-бойовика "ЛНР".

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Також нагадаємо, СБУ викрила російського "священика", який катував українських військових.

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