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Донбас став полігоном Росії: розвідка перелічила снайперів з РФ

28 лютого, 22:08

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Російські снайпери регулярно застосовують найсучаснішу зброю проти ЗСУ

Тимчасово окуповані території України стали полігоном для випробування Росією свого новітнього снайперського озброєння, а сама РФ регулярно перекидає своїх снайперів на Донбас.

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Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького.

Тимчасом як підконтрольні Росії бойовики використовують на Донбасі звичайні гвинтівки Драгунова, регулярні підрозділи Збройних сил РФ відпрацьовують свої професійні навички і перевіряють новітнє озброєння.

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"Це великокаліберні гвинтівки, це гвинтівки випуску 2010-2012 років – ті, які якраз випробовуються в бойових умовах, та ж сама снайперська гвинтівка Лобаєва, вона є в п’яти модифікаціях. Крім того, є й іноземні зразки – це більш такі далекобійні зразки, які можуть вести вогонь від 2,5 тисячі метрів і далі", – говорить Скібіцький.

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За даними ГУР, у так званих "ЛНР" і "ДНР", які Росія активно підтримує, штатні снайпери з'явилися в "першому і другому армійських корпусах"з 2016 року. Їхня чисельність становить близько 450 осіб, а навчають їх офіцери Збройних сил РФ.

На постійній основі на Донбасі перебувають близько 50 снайперів не тільки російської армії, а й ФСБ та інших силових структур РФ.

Нагадаємо, що минулого року на Донбасі ворожі снайпери вбили 11 військовослужбовців ЗСУ та поранили ще 8. А з початку року було вбито п'ятьох, зокрема полтавчанина Олександра Глушка, який загинув 11 лютого.

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