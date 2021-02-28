Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Донбасс стал полигоном России: разведка пересчитала снайперов из РФ

28 февраля, 22:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российские снайперы регулярно применяют самое современное оружие против ВСУ

Временно оккупированные территории Украины стали полигоном для испытания Россией своего новейшего снайперского вооружения, а сама РФ регулярно перекидывает своих снайперов на Донбасс.

Реклама

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

В то время как подконтрольные России боевики используют на Донбассе обычные винтовки Драгунова, регулярные подразделения Вооруженных сил РФ занимаются отработкой своих профессиональных качеств и проверкой новейшего вооружения.

Читайте также: Как не стать добычей вражеского снайпера: ВСУ на Донбассе применили уникальную систему

"Это крупнокалиберные винтовки, это винтовки выпуска 2010-2012 годов – те, которые как раз испытываются в боевых условиях, та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы – это более дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от 2,5 тысячи метров и дальше", – говорит Скибицкий.

В тренде
Как выехать из "красного" Прикарпатья после 7 марта? Список станций и поездов
Реклама

По данным ГУР, в так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые Россия активно поддерживает, штатные снайперы появились в "первом и втором армейских корпусах" с 2016 года. Их численность составляет около 450 человек, их обучением занимаются офицеры Вооруженных сил РФ.

На постоянной основе на Донбассе находятся порядка 50 снайперов не только российской армии, но и ФСБ и других силовых структур РФ.

Напомним, что в прошлом году на Донбассе вражеские снайперы убили 11 военнослужащих ВСУ и ранили еще 8. А с начала года были убиты пятеро, включая полтавчанина Александра Глушко, погибшего 11 февраля.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс снайпер война на востоке Украины война на Донбассе армия России
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовой
Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовойДонбасс
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по Донбассу
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по ДонбассуРоссия
Под Горловкой украинские морпехи уничтожили 7 боевиков
Под Горловкой украинские морпехи уничтожили 7 боевиков "ДНР" – соцсетиУкраина
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиковДонбасс
Будут опознавать по ДНК: подробности гибели троих бойцов на Донбассе
Будут опознавать по ДНК: подробности гибели троих бойцов на ДонбассеДонбасс
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащих
На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащихДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять