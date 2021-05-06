Двох українських військових поранили на Донбасі: де стріляли

Військовослужбовці ООС відкривали вогонь у відповідь по позиціях бойовиків, про всі порушення перемир'я повідомили місії ОБСЄ

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я. За минулу добу, 5 травня, вони 19 разів обстріляли позиції ЗСУ. З початку доби 6 травня зафіксований ще один обстріл. Двоє українських військових отримали поранення, їх евакуювали в лікувальний заклад. Стан їхнього здоров'я задовільний.

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Про це повідомив штаб Об'єднаних сил.

Де стріляли

5 травня:

Поблизу Водяного окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152-го і 122-го калібрів, мінометів 120-го і 82-го калібрів та гранатометів різних систем.

окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152-го і 122-го калібрів, мінометів 120-го і 82-го калібрів та гранатометів різних систем. Поблизу Південного стріляли з мінометів 120-го калібру та артилерійських установок 122-го калібру.

стріляли з мінометів 120-го калібру та артилерійських установок 122-го калібру. Неподалік від села Новоолександрівка противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Новозванівки - з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

- з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу М айорського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Недалеко від населеного пункту Новотошківське загарбники два рази застосовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

загарбники два рази застосовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Двічі в районі Новомихайлівки і Кам'янки вчинили обстріл зі стрілецької зброї.

і вчинили обстріл зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки окупанти два рази відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

окупанти два рази відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів. На околицях населених пунктів Піски та Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

6 травня біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

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Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь на обстріл окупантів, а про всі порушення українська сторона повідомила ОБСЄ.

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Нагадаємо, протягом квітня бойовики "ДНР-ЛНР" втратили 69 своїх найманців. У ЗСУ повідомляють, що всі втрати не бойові.

Також передавали, що в ОРДЛО окупанти активно видають українцям російські паспорти. За даними російського МВС, лише за останні два роки близько 500 тисяч жителів окупованих територій стали громадянами Росії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією