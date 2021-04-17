Є три сценарії агресії Росії проти України – розвідка

У ЗСУ є плани реагування на всі варіанти розвитку ситуації на Донбасі

Є три сценарії розвитку дій Росії проти України, однак, в будь-якому випадку у ЗСУ є плани реагування на розвиток ситуації.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил Сергій Наєв.

Розглядаються такі варіанти:

переслідування Росією мети демонстрації сили;

отримання військовим шляхом Дніпровської води;

загострення в районі ООС і проведення локальних військових дій в напрямку позицій.

"Такі сценарії розглядаються. По всім у нас напрацьовані плани реагування та вже виконані першочергові заходи, які стримують від подальшої ескалації", – заявив Наєв.

Також Наєв заявив, що поки збільшення авіаційного угруповання уздовж державного кордону не було, а система повітряної оборони ЗСУ відпрацьовує відповідний план реагування саме на таку кількість, як і раніше.

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Як ми вже писали, Зеленський підтвердив, що Путін відмовився від його пропозиції провести переговори.

Також Зеленський передрік Путіну поразку на Донбасі.

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