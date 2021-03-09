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Гармаш: Росія готує на Донбасі провокацію для введення "миротворців"

9 березня, 22:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Росіяни незадоволені втратою ініціативи щодо врегулювання на сході України

Росія імовірно готує на Донбасі військову провокацію, розраховуючи на відповідь українських військових, щоб був привід ввести в ОРДЛО "російських миротворців".

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Таку думку висловив у Facebook представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Свою думку він обгрунтував повідомленнями про зміцнення бойовиками своїх позицій, а також озвученоб буквально тиждень тому інформацією про зусилля Росії з реалізації ідеї про введення на Донбас своїх "миротворців".

Крім того, як зазначив Гармаш, росіяни незадоволені пропозиціями німців і французів по "кластерах" зі врегулювання.

"Незадоволені ситуацією в Н-4 (західними "пропозиціями по кластерах") і бачачи, що втрачають ініціативу, росіяни готують на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців". Боячись, що провокація може викликати контрнаступ ЗСУ – готуються до оборони" , – написав він.

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На думку Гармаша, мета провокації і введення "миротворців" – створення на Донбасі "нової реальності", яка дасть змогу законсервувати конфлікт за абхазьким зразком – "з громадянами РФ на лінії розмежування".

Нагадаємо, за даними розвідка Міноборони України, бойовики посилюють свої позиції на передовій і підтягують заборонене озброєння, при цьому намагаючись спровокувати українських військових на порушення режиму припинення вогню.

На думку представників "Східної правозахисної групи", російські окупанти готуються до військового наступу на позиції Збройних сил України.

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Росія Донбас бойовики Сергій Гармаш
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