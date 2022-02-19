Голова МВС Монастирський потрапив під обстріл на Донбасі, не добігши до укриття

Журналісти показали відео, на якому чути постріли. Проте сховатись у бліндажі їм не вдалося

Журналісти повідомили, що глава МВС потрапив разом із ними під обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час візиту на Донбас потрапив під обстріл з артилерії та мінометів. Відомо, що на той час чиновник разом із журналістами перебував у районі населеного пункту Новолуганське Донецької області.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір на своїй сторінці у Twitter .

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"Приїхав у Новолуганське зняти обстріли. Хто б міг очікувати ось це все? Міністр внутрішніх справ потрапив під обстріли. Ми разом з ним. Чути розриви артилерії та міномети", – підписав відеоролик журналіст.

На відео також видно, що кореспондентові "Радіо Свобода" та іншим довелося використати наземне ситуативне укриття замість бліндажів.

Про постраждалих не повідомляється. Однак у ЗМІ уточнили, що снаряди від артобстрілу падали за 300 метрів від місця, де перебували журналісти з міністром Монастирським .

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Зазначимо, що сьогодні у схожу ситуацію потрапили і депутати від "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією. Однак у тому випадку народним обранцям вдалося евакуюватися в укриття, де вони перечекали 10-12 обстрілів.

Нагадаємо, наші джерела у Міністерстві оборони України дізналися, що найближчим часом на Донбасі варто готуватися до різкого збільшення кількості обстрілів.

До речі, наші журналісти "Сьогодні" поспілкувалися з місцевими жителями прифронтових селищ на Донеччині. Виявилося, що сьогодні вже зранку було неспокійно і виразно було чути поодинокі вибухи.