Глава МВД Монастырский попал под обстрел на Донбассе, не добежав до укрытия

Журналисты показали видео, на котором слышны выстрели. Однако спрятаться в блиндаже им не удалось

Журналисты сообщили о том, что глава МВД попал вместе с ними под обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский во время визита на Донбасс попал под обстрелы из артиллерии и минометов. Известно, что в это время чиновник вместе с журналистами находился в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир на своей странице в Twitter.

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"Приехал в Новолуганское поснимать обстрелы. Кто бы мог ожидать вот это вот все? Министр внутренних дел попал под обстрелы. Мы вместе с ним. Слышно разрывы артиллерии и минометы", – подписал видеоролик журналист.

На видео также видно, что корреспонденту "Радио Свобода" и другим пришлось использовать наземное ситуативное укрытие вместо блиндажей.

О пострадавших не сообщается. Однако в СМИ уточнили, что снаряды от артобстрела падали за 300 метров от места, где пребывали журналисты с министром Монастырским.

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Отметим, что сегодня в похожую ситуацию попали с депутаты от "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамией. Однако в том случае народным избранникам удалось эвакуироваться в укрытие, где они переждали 10-12 обстрелов.

Напомним, наши источники в Министерстве обороны Украины узнали, что в ближайшее время на Донбассе стоит готовиться к резкому увеличению количества обстрелов.

Кстати, наши журналисты "Сегодня" пообщались с местными жителями прифронтовых поселков на Донбассе. Оказалось, что сегодня уже с утра было неспокойно и было отчетливо слышно одиночные взрывы.