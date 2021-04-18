Глушать безпілотники і обшукують: бойовики чинять все більше перешкод СММ ОБСЄ

Спільна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі все частіше стикається з обмеженнями своєї роботи з боку бойовиків на окупованих територіях і не здатна в повному обсязі здійснювати моніторинг. Зокрема це пов'язано з ускладненим перетином лінії розмежування і пересування патрулів між ОРЛО і ОРДО.

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Про це повідомила українська сторона СЦКК у Facebook.

"СММ ОБСЄ систематично фіксує випадки різноманітного перешкоджання роботі Місії з боку російських найманців", – йдеться в повідомленні.

Серед нових обмежень, створюваних проросійськими збройними формуваннями для СММ, – вимога з обшуку причепів і автомобілів місії і, як наслідок, відмова в подальшому пересуванні патрулів у разі відмови в огляді.

Свобода пересування місії за другий тиждень квітня обмежувалася 15 разів, 13 з яких в Донецькій і 2 в Луганській області.

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У СЦКК зазначають, що російські найманці додатково посилюють складну ситуацію, створену системними обмеженнями після закриття КПВВ в контексті пандемії COVID-19 – місії складно проводити свою адміністративну діяльність і поставляти медичне обладнання, зокрема COVID-тести.

Через згадані обмеження СММ довелося розділитися на три окремі операційні підрозділи: на підконтрольній Україні території, в ОРДО і в ОРЛО.

Крім того, все частіше фіксуються випадки перешкоджання моніторингу лінії розмежування і прилеглих територій за допомогою безпілотників СММ: їх глушать і обстрілюють з різних видів стрілецької зброї.

При цьому 85% випадків глушіння сигналу GPS по Донецькій області відбувається поблизу населених пунктів Степанівка, Веселе, Спартак, Петровське, Ясинувата, Докучаєвськ і поруч з Красногорівкою.

Також зросла кількість випадків обмеження пересування патрулів СММ в ОРДЛО уздовж тимчасово непідконтрольного державного кордону України – особливо на півдні Донецької області.

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"Перешкоджання фіксації місією провокацій з боку озброєних формувань РФ використовується кураторами самопроголошених республік для фабрикації в інформаційному просторі фейкових звинувачень Збройних сил України в обстрілі населених пунктів для штучної ескалації конфлікту і звинувачення в цьому уряду України", – вважає українська сторона СЦКК.

Нагадаємо, на Донбасі не припиняються обстріли бойовиками українських позицій. У неділю в результаті обстрілу загинув боєць Збройних сил України, ще один військовослужбовець був поранений.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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