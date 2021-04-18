Глушат беспилотники и обыскивают: боевики чинят все больше препятствий СММ ОБСЕ

Больше всего случаев ограничения передвижения патрулей СММ вдоль временно неподконтрольной Украине госграницы на юге Донецкой области

Совместная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе все чаще сталкивается с ограничениями своей работы со стороны боевиков на оккупированных территориях и не способна в полном объеме осуществлять мониторинг. В частности это связано с осложненным пересечением линии разграничения и передвижения патрулей между ОРЛО и ОРДО.

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Об этом сообщила украинская сторона СЦКК в Facebook.

"СММ ОБСЕ систематически фиксирует случаи разнообразного препятствование работе Миссии со стороны российских наемников", – говорится в сообщении.

Среди новых ограничений, создаваемых пророссийскими вооруженными формированиями для СММ – требование по обыску прицепов и автомобилей миссии и как следствие, отказ в дальнейшем передвижении патрулей в случае отказа в осмотре.

Свобода передвижения Миссии за вторую неделю апреля ограничивалась 15 раз, 13 из которых в Донецкой и 2 в Луганской области.

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В СЦКК отмечают, что российские наемники дополнительно усиливают сложнейшую ситуацию, созданную системными ограничениями после закрытия КПВВ в контексте пандемии COVID-19 – миссии сложно проводить свою административную деятельность и поставлять медицинское оборудование, включая COVID тесты.

Из-за упомянутых ограничений СММ пришлось разделиться на три отдельных операционных подразделения: на подконтрольной Украине территории, в ОРДО и в ОРЛО.

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Кроме того, все чаще фиксируются случаи препятствования мониторингу линии разграничения и прилегающих территорий с помощью беспилотников СММ: их все чаще глушат и обстреливают из разных видов стрелкового вооружения.

При этом 85% случаев глушения сигнала GPS по Донецкой области происходит вблизи населенных пунктов Степановка, Веселое, Спартак, Петровское, Ясиноватая, Докучаевск и рядом с Красногоровка.

Также возросли случаи ограничения передвижения патрулей СММ в ОРДЛО вдоль временно неподконтрольной государственной границы Украины – особенно на юге Донецкой области.

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"Препятствования фиксации Миссией провокаций со стороны вооруженных формирований РФ используется кураторами самопровозглашенных республик для фабрикации в информационном пространстве фейковых обвинений Вооруженных сил Украины в обстрелах населенных пунктов для искусственной эскалации конфликта и обвинения в этом правительства Украины", – считает украинская сторона СЦКК.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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