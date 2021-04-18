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Глушат беспилотники и обыскивают: боевики чинят все больше препятствий СММ ОБСЕ

18 апреля, 22:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Больше всего случаев ограничения передвижения патрулей СММ вдоль временно неподконтрольной Украине госграницы на юге Донецкой области

Совместная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе все чаще сталкивается с ограничениями своей работы со стороны боевиков на оккупированных территориях и не способна в полном объеме осуществлять мониторинг. В частности это связано с осложненным пересечением линии разграничения и передвижения патрулей между ОРЛО и ОРДО.

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Об этом сообщила украинская сторона СЦКК в Facebook.

"СММ ОБСЕ систематически фиксирует случаи разнообразного препятствование работе Миссии со стороны российских наемников", – говорится в сообщении.

Среди новых ограничений, создаваемых пророссийскими вооруженными формированиями для СММ – требование по обыску прицепов и автомобилей миссии и как следствие, отказ в дальнейшем передвижении патрулей в случае отказа в осмотре.

Свобода передвижения Миссии за вторую неделю апреля ограничивалась 15 раз, 13 из которых в Донецкой и 2 в Луганской области.

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В СЦКК отмечают, что российские наемники дополнительно усиливают сложнейшую ситуацию, созданную системными ограничениями после закрытия КПВВ в контексте пандемии COVID-19 – миссии сложно проводить свою административную деятельность и поставлять медицинское оборудование, включая COVID тесты.

Из-за упомянутых ограничений СММ пришлось разделиться на три отдельных операционных подразделения: на подконтрольной Украине территории, в ОРДО и в ОРЛО.

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Кроме того, все чаще фиксируются случаи препятствования мониторингу линии разграничения и прилегающих территорий с помощью беспилотников СММ: их все чаще глушат и обстреливают из разных видов стрелкового вооружения.

При этом 85% случаев глушения сигнала GPS по Донецкой области происходит вблизи населенных пунктов Степановка, Веселое, Спартак, Петровское, Ясиноватая, Докучаевск и рядом с Красногоровка.

Также возросли случаи ограничения передвижения патрулей СММ в ОРДЛО вдоль временно неподконтрольной государственной границы Украины – особенно на юге Донецкой области.

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"Препятствования фиксации Миссией провокаций со стороны вооруженных формирований РФ используется кураторами самопровозглашенных республик для фабрикации в информационном пространстве фейковых обвинений Вооруженных сил Украины в обстрелах населенных пунктов для искусственной эскалации конфликта и обвинения в этом правительства Украины", – считает украинская сторона СЦКК.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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ОБСЕ Донбасс боевики смм обсе СЦКК ОРДЛО
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