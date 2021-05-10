Голодували, тонули, вмирали від хвороби: як Фонд Ахметова допомагає дітям з дитбудинку

Оксана Мартинець з Новотроїцька народила тільки двох дочок, а інших дітей вибрала серцем

На долю цих дітей припало чимало випробувань, серед них зрада батьків. Вони голодували, тонули, вмирали від хвороби. Рідних братів і сестер розлучали і відправляли в різні дитбудинки. І нарешті їм вдалося знайти новий дім і материнське серце, любов якого не знає меж. Подробиці дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Юлія Міншакірова.

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Вона намагається, щоб зачіски дочок відповідали модним трендам сезону. Оксана Мартинець – глава великої родини з прифронтового Новотроїцького. У свої 39 років вона мама для 13 дітей! А ще – наймолодша названа бабуся у всій окрузі.

"Взагалі я завжди говорю, що у мене 13 дітей, четверо онуків. Все чудово", – каже мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Оксана Мартинець.

Відео: Сьогодні

Оксана народила двох дочок, інших дітей, каже, вибрала серцем. Для одинадцятирічного Ярослава названа мати – постійне джерело любові та тепла, звідки він бере свої сили.

"Хвалить, допомагає всім. Може підтримати, якщо щось не так", – говорить про маму Ярослав Подустов.

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Ярика і двох його старших братів просто залишили на зупинці громадського транспорту. Вони потрапили в різні дитбудинки. Оксана забрала всіх трьох. Створила дитячий будинок сімейного типу. Протягом дев'яти років із хлопчиками працювали психологи, логопеди, лікарі. Але зцілила їх материнська любов.

"Коли з'явився Максим у нас, сказав:"Я все одно знайду свою маму", і от так дивився на мене з-під лоба. Дитині було шість років на той момент. І ось з цієї озлобленістю вони приходять. І коли цьому підлітку вже 15-16 років і він ходить "М-а-а-а м, я тебе люблю!" після кожного там обіду, сніданку та вечері – от, напевно, це і є щастя", – розповідає мати-вихователька Оксана Мартинець.

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Зігріло материнське серце і семирічну Любу.

Соцслужби знайшли дитину в халупі на березі ставка. Маленька, їй тоді було три роки, проживала там з біологічними батьками, але часто залишалася сама.

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"Вона дико боялася води. Дико просто. Ванна – це був взагалі крик, скандал. Мені сказали, що дитина тонула. І тонула не раз. Але нічого. Ми всю цю справу перемогли", – розповідає про Любу Оксана.

Велику сім'ю роками підтримує Фонд Ріната Ахметова. Це і продуктова допомога під час конфлікту на Донбасі, і підтримка сім'ї за великою системною програмою фонду "Сирітству- ні".

"Рінат Леонідович Ахметов зробив, напевно, більше за всіх в Україні для сиріт. Створив єдину базу "Сирітству- ні", де кожен з нас може подивитися на дитину, побачити рідне обличчя або рідні очі", – говорить Оксана Мартинець.

Раз на рік, у День матері, Оксана приймає найтепліші вітання. Ця жінка пережила випробування війною, складне розлучення. Але її серце завжди буде сповнене цілющою материнською любов'ю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічній Поліні з Донбасу.