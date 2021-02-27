Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе обострение: ранены 11 украинских военнослужащих

27 февраля, 08:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 26 февраля, они 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть украинских военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое воинов – боевое травмирование.

В районе населенного пункта Пески противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов с 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Реклама

Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.

У Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным – еще и из стрелкового оружия.

В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ.

В тренде
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков

Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.

Реклама

Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также известно, что с начала текущих суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Реклама

Ранее мы сообщали, что на Донбассе под обстрелами боевиков погиб мирный житель.

Также на Донбассе погибли двое военнослужащих.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовой
Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовойДонбасс
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по Донбассу
У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по ДонбассуРоссия
Под Горловкой украинские морпехи уничтожили 7 боевиков
Под Горловкой украинские морпехи уничтожили 7 боевиков "ДНР" – соцсетиУкраина
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиков
Арестович о ситуации под Горловкой: ВСУ полностью разнесли позицию боевиковДонбасс
Будут опознавать по ДНК: подробности гибели троих бойцов на Донбассе
Будут опознавать по ДНК: подробности гибели троих бойцов на ДонбассеДонбасс
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
На Донбассе погиб украинский военный, еще один раненДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять