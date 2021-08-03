На Донбасі бойовики влаштували нові провокації на передовій: де вівся вогонь

Обстріли з боку бойовиків не припиняються. На щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає

Українські бійці протистоять не тільки ворожим обстрілам, але і дронам, які бойовики запускають через кордон розмежування. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 2 серпня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Біля Південного і Новолуганського російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

і російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. У районі Світлодарська ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Поблизу Оріхового російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 3 серпня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 збройні формування РФ обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

збройні формування РФ обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Також нагадаємо, на Донбасі поранений український військовий.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією