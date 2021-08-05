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На Донбасі поранений український військовий. Де йшли бої

5 серпня 2021 7:50

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про пораненого військового – його госпіталізували

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі внаслідок ворожого вогню український захисник отримав бойове травмування. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Крім того, за минулу добу, 4 серпня, бойовики вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

  • Поблизу Павлопілля і Гранітного російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.
  • Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го і 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Новотошківського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
  • Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
  • Крім того, в Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 5 серпня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

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Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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Також нагадаємо, на Донбасі поранений ще один український військовий.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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