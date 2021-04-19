На Донбассе боевик стрелял в 15-летнюю девочку: запись разговора оккупантов

В ФСБ уже дали команду срочно обвинить украинских военных в преступлении, которое совершил боевик – ждем новый фейк

Пока на передовой враг не прекращает обстрелы, в тылу от действий оккупантов страдает мирное население. Один из боевиков выстрелил в 15-летнюю девочку и попытался скрыться.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что случилось это 18 апреля. Боевик из "2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса" оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку. После совершенного преступник совершил попытку скрыться на подконтрольную Украине территорию, но был задержан боевиками вблизи Счастья.

В перехваченном телефонном разговоре командиров боевиков идет речь о том, что якобы выстрел произошел во время чистки оружия.

"Ну якобы чистил, разряжал... Выстрел. Вроде бы (пострадала) какая-то девочка гражданская 15 лет. Выстрел из автомата и в гражданскую попали … Я на "крестовом", здесь на "крестовом" задержали его", – говорит один из командиров.

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В разведке отметили, что некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению украинской армии.

Как сообщали новости "Сегодня", украинский военные показывали самую опасную мину, которую с дрона установили боевики. Ее невозможно разминировать – только подорвать.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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