На Донбассе боевик стрелял в 15-летнюю девочку: запись разговора оккупантов

Пока на передовой враг не прекращает обстрелы, в тылу от действий оккупантов страдает мирное население. Один из боевиков выстрелил в 15-летнюю девочку и попытался скрыться.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что случилось это 18 апреля. Боевик из "2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса" оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку. После совершенного преступник совершил попытку скрыться на подконтрольную Украине территорию, но был задержан боевиками вблизи Счастья.
В перехваченном телефонном разговоре командиров боевиков идет речь о том, что якобы выстрел произошел во время чистки оружия.
"Ну якобы чистил, разряжал... Выстрел. Вроде бы (пострадала) какая-то девочка гражданская 15 лет. Выстрел из автомата и в гражданскую попали … Я на "крестовом", здесь на "крестовом" задержали его", – говорит один из командиров.
В разведке отметили, что некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению украинской армии.
Как сообщали новости "Сегодня", украинский военные показывали самую опасную мину, которую с дрона установили боевики. Ее невозможно разминировать – только подорвать.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк