На Донбасі бойовики атакували ЗСУ, але нарвалися на відсіч

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 16 лютого, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Так, поблизу Красногорівки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру. Зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного.

Крім того, поблизу населеного пункту Південне окупанти вели вогонь зі снайперської зброї. На прицільні обстріли з боку противника українські захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Відомо, що з початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не було.

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Бойових втрат немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Раніше ми повідомляли, що бойовики підтягнули на передову танки і спеціальні російські развідстанції.

Також нагадаємо, на Донбасі загинули двоє військовослужбовців.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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