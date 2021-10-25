На Донбасі бойовики відкрили вогонь по ЗСУ і отримали жорстку відповідь

На Донбасі, попри оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 24 жовтня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили в Міноборони.
- У бік Кам'янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
- Неподалік Світлодарська найманці вчинили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
- У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Біля Новоселівки Другої позиції наших воїнів обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед українських військовослужбовців немає. На збройні провокації супротивника наші захисники відкривали у відповідь вогонь, змусивши його припинити вогневу активність.
Станом на 7:00 ранку 25 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних і українських військових, серед жертв є діти.
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