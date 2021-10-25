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На Донбасі бойовики відкрили вогонь по ЗСУ і отримали жорстку відповідь

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 жовтня, 07:25
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На Донбасі не вщухає вогонь – бойовики 24 жовтня стріляли поблизу чотирьох населених пунктів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, попри оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 24 жовтня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

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  • У бік Кам'янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
  • Неподалік Світлодарська найманці вчинили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
  • У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Біля Новоселівки Другої позиції наших воїнів обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На збройні провокації супротивника наші захисники відкривали у відповідь вогонь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 ранку 25 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних і українських військових, серед жертв є діти.

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