На Донбасі бойовики відкрили вогонь по ЗСУ і отримали жорстку відповідь

На Донбасі не вщухає вогонь – бойовики 24 жовтня стріляли поблизу чотирьох населених пунктів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, попри оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 24 жовтня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

Реклама

У бік Кам'янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці вчинили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

найманці вчинили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новоселівки Другої позиції наших воїнів обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На збройні провокації супротивника наші захисники відкривали у відповідь вогонь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 ранку 25 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі