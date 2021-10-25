На Донбассе боевики открыли огонь по ВСУ и получили жесткую "ответку"

На Донбассе не утихает огонь – боевики 24 октября стреляли вблизи четырех населенных пунктов

На Донбассе снова стреляли боевики / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 24 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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В сторону Каменки враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новоселовки Второй позиции наших воинов обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра 25 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе