На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ. У якому вони стані

На Донбасі не вщухають обстріли. Фото: facebook.com93OMBr
На Донбасі за останню добу, 25 липня, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. У результаті постраждали двоє українських бійців. Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
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Бойовики застосували проти українських військових озброєння БМП-1, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети 120-го і 82-го калібру і стрілецьку зброю.
Біля яких населених пунктів було жарко:
- Новозванівка;
- Кримське;
- Нью Йорк;
- Причепилівка;
- Південне.
Крім того, у Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
У результаті обстрілу один військовий отримав осколкові поранення, інший – бойове травмування. Бійці зараз перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.
З початку цієї доби, 26 липня, було три порушення режиму припинення вогню. Стріляли поблизу Пісків, Авдіївки і Причепилівки. Втрат серед наших захисників немає.
Нагадаємо, раніше у США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але й для західних партнерів.
Крім того, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – у селищі зберігається велика кількість хімікатів.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією