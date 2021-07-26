На Донбассе боевики ранили двух бойцов ВСУ. В каком они состоянии

Боевики на Донбассе активизировались – ВСУ ответили на обстрелы. Какая ситуация там сейчас

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбассе за последние сутки, 25 июля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали двое украинских бойцов. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Боевики применили против украинских военных вооружение БМП-1, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы 120-го и 82-го калибра и стрелковое оружие.

Возле каких населенных пунктов было жарко:

Новозвановка;

Крымское;

Нью-Йорк;

Причепиловка;

Пивденне.

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Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевое травмирование. Бойцы сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

С начала этих суток, 26 июля, было три нарушения режима прекращения огня. Стреляли вблизи Песков, Авдеевки и Причепиловки. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

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Кроме того, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией