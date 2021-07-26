Українська
$ 27,05
31,85
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе боевики ранили двух бойцов ВСУ. В каком они состоянии

26 июля 2021 7:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Боевики на Донбассе активизировались – ВСУ ответили на обстрелы. Какая ситуация там сейчас

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: facebook.com93OMBr

На Донбассе за последние сутки, 25 июля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали двое украинских бойцов. Военные ВСУ открывали огонь в ответ.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Читайте также: Россия может официально вторгнуться на Донбасс: у Путина назвали условие

Боевики применили против украинских военных вооружение БМП-1, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы 120-го и 82-го калибра и стрелковое оружие.

Возле каких населенных пунктов было жарко:

  • Новозвановка;
  • Крымское;
  • Нью-Йорк;
  • Причепиловка;
  • Пивденне.
Реклама

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевое травмирование. Бойцы сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В тренде
Медузы исчезли? В Кирилловке показали чистое море – фото и видео
Если раньше на берегу было полчище медуз, то сейчас их практически нет. Коллаж "Сегодня"

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

С начала этих суток, 26 июля, было три нарушения режима прекращения огня. Стреляли вблизи Песков, Авдеевки и Причепиловки. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.

Реклама

Кроме того, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

С самого начала не выполняют Минские соглашения: США
С самого начала не выполняют Минские соглашения: США "наехали" на РоссиюУкраина
Путин в бешенстве – Кремль признал поражение: эксперт о заявлениях Козака о Донбассе
Путин в бешенстве – Кремль признал поражение: эксперт о заявлениях Козака о ДонбассеУкраина
Боевики за сутки понесли большие потери: что произошло в
Боевики за сутки понесли большие потери: что произошло в "Л/ДНР"Донбасс
В США намекнули, что не помогут Украине в переговорах по Донбассу
В США намекнули, что не помогут Украине в переговорах по ДонбассуУкраина
"Укрзализныця" восстанавливает курсирование электропоездов на Донбассе: маршрут и графикУкраина
Боевики ударили по Нью-Йорку, могла быть химическая катастрофа: видео и фото
Боевики ударили по Нью-Йорку, могла быть химическая катастрофа: видео и фотоДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять