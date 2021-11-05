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На Донбасі бойовики поранили українського бійця – у якому він стані

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 листопада, 17:51
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Окупанти Російської Федерації п'ять разів порушили режим тиші
На Донбасі поранили українського бійця. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі поранили українського бійця. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 5 листопада окупанти Російської Федерації п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок обстрілу було поранено бійця ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі ООС.

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Де стріляли?

  • Біля Причепилівки – обстрілювали з мінометів калібру 120 мм;
  • у напрямку Болотене, Кримське й Луганське – здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм;
  • поблизу Лебединського – вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Воїнові надано долікарську допомогу і він був евакуйований до лікувального закладу. Його стан оцінюється як задовільний.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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