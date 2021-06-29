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На Донбасі бойовики поранили українського військового: він у важкому стані

29 червня 2021 7:29

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бойовики стріляли по бійцях ЗСУ з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї

На Донбасі за минулу добу, 28 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Один боєць ЗСУ постраждав.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зазначається, що бойовики застосували проти українських військових автоматичні станкові і підствольні гранатомети, стрілецьку зброю. Стріляли вчора поблизу Водяного і Новотошківського.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Бійця евакуювали до лікувального закладу. Зараз він у важкому стані.

З початку цієї доби, 29 червня, російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь – біля Невельського з мінометів 120-го калібру.

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Зараз ситуація у районі ООС повністю контролюється українськими військовими.

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Нагадаємо, напередодні військові РФ накрили Красногорівку з забороненої артилерії.

Ми також повідомляли, що ЗСУ жорстко покарали бойовиків у відповідь вогнем за обстріли – зокрема, була знищена ворожа БМП.

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