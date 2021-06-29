На Донбасі бойовики поранили українського військового: він у важкому стані

Бойовики стріляли по бійцях ЗСУ з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї

На Донбасі за минулу добу, 28 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Один боєць ЗСУ постраждав.

Реклама

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Зазначається, що бойовики застосували проти українських військових автоматичні станкові і підствольні гранатомети, стрілецьку зброю. Стріляли вчора поблизу Водяного і Новотошківського.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Бійця евакуювали до лікувального закладу. Зараз він у важкому стані.

З початку цієї доби, 29 червня, російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь – біля Невельського з мінометів 120-го калібру.

Реклама

Зараз ситуація у районі ООС повністю контролюється українськими військовими.

Нагадаємо, напередодні військові РФ накрили Красногорівку з забороненої артилерії.

Ми також повідомляли, що ЗСУ жорстко покарали бойовиків у відповідь вогнем за обстріли – зокрема, була знищена ворожа БМП.

Дивіться інші новини України та світу в останньому випуску "Сьогодні":

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією