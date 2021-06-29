На Донбасі бойовики поранили українського військового: він у важкому стані

На Донбасі за минулу добу, 28 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Один боєць ЗСУ постраждав.
Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Зазначається, що бойовики застосували проти українських військових автоматичні станкові і підствольні гранатомети, стрілецьку зброю. Стріляли вчора поблизу Водяного і Новотошківського.
Унаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Бійця евакуювали до лікувального закладу. Зараз він у важкому стані.
З початку цієї доби, 29 червня, російсько-окупаційні війська один раз відкривали вогонь – біля Невельського з мінометів 120-го калібру.
Зараз ситуація у районі ООС повністю контролюється українськими військовими.
Нагадаємо, напередодні військові РФ накрили Красногорівку з забороненої артилерії.
Ми також повідомляли, що ЗСУ жорстко покарали бойовиків у відповідь вогнем за обстріли – зокрема, була знищена ворожа БМП.
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