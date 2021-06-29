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На Донбасі поранено українського військового

29 червня 2021 1:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Російсько-окупаційні війська знову порушили режим припинення вогню і вчинили прицільний обстріл українських позицій

На Донбасі в районі Новотошківського ввечері в понеділок, 28 червня, в результаті обстрілу українських позицій російськими окупаційними військами був поранений військовий Збройних сил України.

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Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

"Близько 20:30 у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Новотошківське", – йдеться в повідомленні.

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Український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення і після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого медики оцінюють як середньої тяжкості.

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На місці обстрілу працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

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Нагадаємо, напередодні військові РФ накрили Красногорівку з забороненої артилерії.

Ми також повідомляли, що ЗСУ жорстко покарали боєвиків вогнем у відповідь за обстріли – зокрема була знищена ворожа БМП.

Дивіться також у нашому сюжеті про заяву Зеленського щодо стіни на Донбасі:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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