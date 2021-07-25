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На Донбасі бойовики стріляли по позиціях ЗСУ. Яка наразі ситуація

25 липня 2021 8:54

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Бойових втрат за минулу добу в результаті ворожого вогню серед українських захисників немає

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі / Фото: Минобороны Украины

За минулу добу, 24 липня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

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Про це повідомляє пресслужба ООС в Facebook.

Ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру біля Авдіївки, а з мінометів 120-го калібру – поблизу Водяного.
Неподалік Південного і Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля населених пунктів Новоолександрівка і Золоте-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

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Також протитанкові гранатомети були застосовані в напрямку Новотошківського і Нью-Йорку, а неподалік Новозванівки російські найманці відкривали вогонь з озброєння БМП-1.

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Нагадаємо, раніше бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів.

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