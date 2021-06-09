На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів й отримали "отвєтку"

Незважаючи на обстріли бойовиків, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 8 червня, вони шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Новгородського противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі селища Новотошківське російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл наших позицій з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

ворог двічі здійснював обстріл наших позицій з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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З початку поточної доби, 9 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі селища Новотошківське російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

На обстріли противника наші військовослужбовці відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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Нагадаємо, на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією