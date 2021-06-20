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На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів: поранено місцевого жителя

20 червня 2021 8:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сьогодні вранці порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Війна на Донбасі. Фото: znaj.ua

Війна на Донбасі. Фото: znaj.ua

За минулу добу, 19 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Під обстріл потрапив місцевий житель.

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Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Біля Луганського ворог вів вогонь з станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"У районі Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також, окупантами з великокаліберних кулеметів був обстріляний населений пункт Авдіївка", – пишуть у повідомленні.

Під обстріл потрапив місцевий житель 1989 року народження – він отримав кульове поранення. Потерпілому українські військовослужбовці надали необхідну медичну допомогу та доставили до лікарні.

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Станом на 7:00 ранку, 20 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Нагадаємо, окупанти Донбасу запропонували узаконити смертну кару для ЗСУ.

Крім цього, раніше Євросоюз відкинув російський наратив про "внутріукраїнському конфлікті" на Донбасі та прямо назвав Росію стороною конфлікту.

Дивіться більше новин в повному випуску за 19 червня:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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