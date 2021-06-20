На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів: поранено місцевого жителя

Сьогодні вранці порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Війна на Донбасі. Фото: znaj.ua

За минулу добу, 19 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Під обстріл потрапив місцевий житель.

Реклама

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Біля Луганського ворог вів вогонь з станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"У районі Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також, окупантами з великокаліберних кулеметів був обстріляний населений пункт Авдіївка", – пишуть у повідомленні.

Під обстріл потрапив місцевий житель 1989 року народження – він отримав кульове поранення. Потерпілому українські військовослужбовці надали необхідну медичну допомогу та доставили до лікарні.

Реклама

Станом на 7:00 ранку, 20 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, окупанти Донбасу запропонували узаконити смертну кару для ЗСУ.

Крім цього, раніше Євросоюз відкинув російський наратив про "внутріукраїнському конфлікті" на Донбасі та прямо назвав Росію стороною конфлікту.

Дивіться більше новин в повному випуску за 19 червня:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією