На Донбассе боевики ударили из гранатометов: ранен местный житель

Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Война на Донбассе. Фото: znaj.ua

За прошедшие сутки, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Под обстрел попал местный житель.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Возле Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В районе Новотошковского российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также, оккупантами из крупнокалиберных пулеметов был обстрелян населенный пункт Авдеевка", – пишут в сообщении.

Под обстрел попал местный житель 1989 года рождения – он получил пулевое ранение. Пострадавшему украинские военнослужащие оказали необходимую медпомощь и доставили в больницу.

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По состоянию на 7:00 утра, 20 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, оккупанты Донбасса предложили узаконить смертную казнь для ВСУ.

Кроме этого, ранее Евросоюз отверг российский нарратив о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе и прямо назвал Россию стороной конфликта.

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