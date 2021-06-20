Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе боевики ударили из гранатометов: ранен местный житель

20 июня 2021 8:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Война на Донбассе. Фото: znaj.ua

Война на Донбассе. Фото: znaj.ua

За прошедшие сутки, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Под обстрел попал местный житель.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Возле Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В районе Новотошковского российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также, оккупантами из крупнокалиберных пулеметов был обстрелян населенный пункт Авдеевка", – пишут в сообщении.

Под обстрел попал местный житель 1989 года рождения – он получил пулевое ранение. Пострадавшему украинские военнослужащие оказали необходимую медпомощь и доставили в больницу.

Реклама

По состоянию на 7:00 утра, 20 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Не пропусти!
Жены футболистов сборной Украины готовы к полету и даже присмотрели вертолет
Жены футболистов сборной Украины на белой вечеринке: Юлия Кривцова, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова

Напомним, оккупанты Донбасса предложили узаконить смертную казнь для ВСУ.

Кроме этого, ранее Евросоюз отверг российский нарратив о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе и прямо назвал Россию стороной конфликта.

Смотрите больше новостей в полном выпуске за 19 июня:

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: жуткие подробности
На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: жуткие подробностиДонбасс
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова:
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова: "Укрзализныця" назначила поездТранспорт
На суде о крушении MH17 опровергли еще один фейк России о ВСУ
На суде о крушении MH17 опровергли еще один фейк России о ВСУДругие страны
Ей было 22. Имя и фото погибшей военнослужащей на Донбассе
Ей было 22. Имя и фото погибшей военнослужащей на ДонбассеДонбасс
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на Донбассе
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на ДонбассеВласть
В Луганске прогремел мощный взрыв, столб огня виден на весь город (видео)
В Луганске прогремел мощный взрыв, столб огня виден на весь город (видео)Донбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять