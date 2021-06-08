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На Донбасі бойовики вдарили з гранатометів. Яка ситуація в районі ООС

8 червня, 07:41

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Кількість обстрілів в зоні ООС за добу скоротилася, на щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 7 червня, вони двічі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Так, поблизу населеного пункту Лебединське бойовики обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

А неподалік Луганського окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

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З початку поточної доби, 8 червня, зафіксовано два обстріли. Так, поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, що на Донбасі український військовий підірвався на вибухівці. Його госпіталізували.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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