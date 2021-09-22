На Донбасі бойовики вдарили по ЗСУ і отримали жорстку відповідь

Бойовики на Донбасі забили на оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 21 вересня, вони чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили в Міноборони.
- поблизу Кам'янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.
- У напрямку Шумів, намагаючись викликати у відповідь вогонь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
- Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.
- у сторону Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів.
Українські захисники вели активну оборону і придушували вогневі засоби противника за допомогою дозволеного мінськими домовленостями озброєння.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.
- 16 вересня – в Щастя поранення отримав місцевий житель.
- 17 вересня – двоє бійців отримали поранення.
- 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.
Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі . За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.
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