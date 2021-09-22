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На Донбасі бойовики вдарили по ЗСУ і отримали жорстку відповідь

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
22 вересня, 07:42
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Російські найманці намагалися влаштувати провокації, щоб українські військові порушили домовленості – їм це не вдалося
На Донбасі не припиняються обстріли
На Донбасі не припиняються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі забили на оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 21 вересня, вони чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в Міноборони.

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  • поблизу Кам'янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.
  • У напрямку Шумів, намагаючись викликати у відповідь вогонь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
  • Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.
  • у сторону Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів.

Українські захисники вели активну оборону і придушували вогневі засоби противника за допомогою дозволеного мінськими домовленостями озброєння.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.
  • 16 вересня – в Щастя поранення отримав місцевий житель.
  • 17 вересня – двоє бійців отримали поранення.
  • 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі . За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

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Читайте також в статті "Сьогодні", чи може ескалація на фронті привести до великої війни з Росією .

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