На Донбасі бойовики вдарили по ЗСУ і отримали жорстку відповідь

Російські найманці намагалися влаштувати провокації, щоб українські військові порушили домовленості – їм це не вдалося

На Донбасі не припиняються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі забили на оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 21 вересня, вони чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в Міноборони.

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поблизу Кам'янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.

російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм. У напрямку Шумів, намагаючись викликати у відповідь вогонь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

намагаючись викликати у відповідь вогонь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.

російські найманці задіяли гранатомети різних систем. у сторону Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів.

Українські захисники вели активну оборону і придушували вогневі засоби противника за допомогою дозволеного мінськими домовленостями озброєння.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

10 вересня в результаті ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;

11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;

12 вересня – один загиблий і троє поранених;

13 вересня – загинув один український військовослужбовець;

14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений.

16 вересня – в Щастя поранення отримав місцевий житель.

17 вересня – двоє бійців отримали поранення.

19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, з чим пов'язано загострення ситуації на Донбасі . За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

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