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На Донбасі бойовики влаштували нові провокації на передовій: де вівся вогонь

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
1 вересня, 08:26
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Обстріл з боку бойовиків не припиняються. На щастя, загиблих і постраждалих серед бійців ЗСУ немає
Бойовики відкривали вогонь по ЗСУ і отримали покарання. Фото: колаж "Сьогодні"
Бойовики відкривали вогонь по ЗСУ і отримали покарання. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 31 серпня, вони вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Де стріляли

  • У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
  • Поблизу Нью-Йорка збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру і протитанкових гармат МТ-12.
  • Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, постраждалих серед місцевого населення немає.
  • Біля Мар'їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

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З початку поточної доби, 1 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. У результаті ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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