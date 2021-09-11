На Донбасі бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ – загинув український військовий

Військовослужбовець отримав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє отримали осколкові поранення

Обстріли з боку бойовиків не припиняються / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі за минулу добу, 10 вересня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в прес-службі ООС.

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Де стріляли бойовики:

У районі населеного пункту Попасна (відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і мінометів 120 калібру);

біля Золотого-4 (стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї);

біля Широкино і Водяного (застосовували гранатомети різних систем).

Крім того, в Луганській і Донецькій областях зафіксували два ворожих безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Уранці 11 вересня збройні формування РФ порушили режим двічі. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець загинув, ще троє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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Раніше ми повідомляли: президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинно зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.