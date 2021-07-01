На Донбасі бойовики за місяць зазнали великих втрат

Окупанти продовжують гинути як мухи, і це ще українські військові не стріляють – бойовики добре навчилися самоліквідуватися

Російські окупанти продовжують нести втрати / Фото: Минобороны РФ

Поки на Донбасі на передовій тривають обстріли з боку окупантів, у тилу ворога теж не нудно – тільки за червень самоліквідувалися кілька десятків бойовиків.

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Про це повідомив у Twitter офіцер української розвідки Сергій Нещадим.

Зокрема, за місяць підрозділи російських окупанти недорахувалися 77 осіб – це не бойові втрати:

безповоротні – 33 бойовики;

санітарні – 44.

Втрати бойовиків з початку перемир'я (від 27 липня 2020 року) вже становлять 652 людини:

безповоротні – 292 (небойові – 283, бойові – 9);

санітарні – 360 (небойові – 353, бойові – 7).

Ворог згубив 13 одиниць озброєння і військової техніки.

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Зазначимо, що традиційно всі втрати ворога небойові – це підриви на своїх власних мінах, необережне поводження зі зброєю та боєприпасами, ДТП, суїцид, хвороби, наслідки наркоманії та алкоголізму.

Нагадаємо, за травень бойовики зазнали ще більших втрат. За останній місяць весни загинули або отримали поранення 100 бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією