Русский
$ 27,03
32,77
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

На Донбасі однорічна дитина випала з вікна. Що сталося

17 червня 2021 19:55

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Малюка з травами госпіталізували в лікарню – що відомо про подію і де були батьки дитини – всі подробиці

У місті Новогродівка Донецької області однорічний хлопчик випав з вікна третього поверху. На щастя, дитина вижила.

Реклама

Як повідомляє Покровське районне управління поліції, малюка госпіталізували в лікарню м. Селидове.

За словами правоохоронців, однорічний хлопчик перебував вдома з матір'ю, бабусею і 7-річним братом. Мати зі старшою дитиною перебували у ванній кімнаті, бабуся – у себе в кімнаті.

Хлопчик випав з вікна на третьому поверсі. Фото: ГУНП

Хлопчик випав з вікна на третьому поверсі. Фото: ГУНП

Реклама

Дитина, яку залишили без нагляду, зайшла на кухню, залізла на стілець, який стояв біля вікна, потім на підвіконня, відкрила вікно, яке було у положенні "провітрювання", сперлась на москітну сітку і випала з вікна.

Читайте також: У Запоріжжі дитина випала з вікна в дитсадку: виховательку і директора звільнили

Не пропусти!
Бельгія здобула вольову перемогу над Данією і достроково вийшла до 1/8 фіналу Євро
Де Брюйне забезпечив Бельгії перемогу

Поліція проводить досудове розслідування. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною".

Правоохоронці вкотре закликають не залишати маленьких дітей без нагляду.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху. К. Коли летів, він вдарився об комунікаційні дроти і сушарки для білизни, приземлився на купу сухого листя, тому і вижив.

Реклама

Також нагадаємо, в Одесі трирічна дитина випала з вікна на 9-му поверсі, поки мама готувала їжу.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ: моторошні подробиці
На Донбасі загинула військовослужбовець ЗСУ: моторошні подробиціДонбас
Вони падали на дерева і городи: суд в Гаазі про пошук жертв катастрофи MH17
Вони падали на дерева і городи: суд в Гаазі про пошук жертв катастрофи MH17Україна
На суді про катастрофу MH17 спростували ще один фейк Росії про ЗСУ
На суді про катастрофу MH17 спростували ще один фейк Росії про ЗСУІнші країни
Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на Донбасі
Їй було 22. Ім'я та фото загиблої військовослужбовиці на ДонбасіДонбас
Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова:
Жителі Донбасу зможуть швидко дістатися до Дніпра і Харкова: "Укрзалізниця" призначила поїздТранспорт
"Торкнулися мазком". Путін і Байден обговорили вступ України в НАТОРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти