На Донбасі однорічна дитина випала з вікна. Що сталося

Малюка з травами госпіталізували в лікарню – що відомо про подію і де були батьки дитини – всі подробиці

У місті Новогродівка Донецької області однорічний хлопчик випав з вікна третього поверху. На щастя, дитина вижила.

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Як повідомляє Покровське районне управління поліції, малюка госпіталізували в лікарню м. Селидове.

За словами правоохоронців, однорічний хлопчик перебував вдома з матір'ю, бабусею і 7-річним братом. Мати зі старшою дитиною перебували у ванній кімнаті, бабуся – у себе в кімнаті.

Хлопчик випав з вікна на третьому поверсі. Фото: ГУНП

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Дитина, яку залишили без нагляду, зайшла на кухню, залізла на стілець, який стояв біля вікна, потім на підвіконня, відкрила вікно, яке було у положенні "провітрювання", сперлась на москітну сітку і випала з вікна.

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Поліція проводить досудове розслідування. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною".

Правоохоронці вкотре закликають не залишати маленьких дітей без нагляду.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху. К. Коли летів, він вдарився об комунікаційні дроти і сушарки для білизни, приземлився на купу сухого листя, тому і вижив.

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Також нагадаємо, в Одесі трирічна дитина випала з вікна на 9-му поверсі, поки мама готувала їжу.

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