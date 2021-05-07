У Запоріжжі дитина випала з вікна в дитсадку: виховательку і директора звільнили

Після трагедії у запорізькому дитсадку полетіли перші голови, а в інших дошкільних установах провели перевірки

У Запоріжжі звільнили директора, виховательку і няню дитсадка, де хлопчик випав з вікна другого поверху. Рішення прийняли після внутрішньої перевірки.

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Про це повідомили в Запорізькій міській раді.

Також після трагедії департамент освіти і науки додатково перевірив інші дитячі сади на дотримання норм безпеки відносно дітей.

Як відомо, вихователі дитсадка "Еврика" забули 4-річного хлопчика в приміщенні, коли інших дітей вивели на вечірню прогулянку. Тоді дитина вилізла на підвіконня, відкрила вікно і випала з другого поверху на землю.

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У хлопчика черепно-мозкова травма, але кістки цілі.

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, в Одесі трирічна дитина випала з вікна на 9-му поверсі, поки мама готувала їжу.