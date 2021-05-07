У Запоріжжі дитина випала з вікна в дитсадку: виховательку і директора звільнили

У Запоріжжі звільнили директора, виховательку і няню дитсадка, де хлопчик випав з вікна другого поверху. Рішення прийняли після внутрішньої перевірки.
Про це повідомили в Запорізькій міській раді.
Також після трагедії департамент освіти і науки додатково перевірив інші дитячі сади на дотримання норм безпеки відносно дітей.
Як відомо, вихователі дитсадка "Еврика" забули 4-річного хлопчика в приміщенні, коли інших дітей вивели на вечірню прогулянку. Тоді дитина вилізла на підвіконня, відкрила вікно і випала з другого поверху на землю.
У хлопчика черепно-мозкова травма, але кістки цілі.
Нагадаємо, в Одесі трирічна дитина випала з вікна на 9-му поверсі, поки мама готувала їжу.