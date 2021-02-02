На Донбасі не вщухають обстріли: за тиждень бойовики поранили п'ятьох армійців

Неподалік окупованого Донецька снайперська куля пробила наскрізь каску українського військового та поранила бійця в голову.

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За його життя зараз борються медики в харківському шпиталі, розповідає кореспондент новин "Сьогодні" Олександр Махов.

Армійців поранили посеред дня. Вони пересувались між позиціями і вийшли на відкриту ділянку. Саме в цей момент бойовики і відкрили вогонь.

Валерій разом із побратимами підходив до укриття – як почув постріли.

"Два хлопки, ми відразу лягли. Я кажу – лягай і ми лягли. Я ж не думав, що по нас стріляли. Просто два хлопки. Я почав кликати хлопців, а вони мовчать", – розповідає Валерій.

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Олександр першим кинувся рятувати бійців. Обидва були при тямі, коли він їх перев’язував:

"Я прибіг. Лежав Влад. Розкрита голова, мізки. Швидко розкрили аптечку. Бинти дістали, спеціальну прикладку... Зверху приклали, придавили хоч якось", – каже Олександр.

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Армієць не сумнівається – стріляв снайпер.

"Там цілилися одному в серце, одному – в голову", – розповідає Олександр.

Це вже п’ятий поранений армієць за останній тиждень, один помер у лікарні.

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Вояки фіксують різке зростання кількості обстрілів по всій лінії фронту. Цих поранених снайпером бійців евакуювали у шпиталь у Харків. Один в реанімації, стан іншого – стабілізували.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, неподалік Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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