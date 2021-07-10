На Донбасі нове загострення. Загинув український військовий

Бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню, один боєць ЗСУ отримав поранення несумісні з життям

ВСУ зазнали втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Упродовж минулої доби, 9 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий.

Про це повідомляє прес-штаб ООС.

Реклама

Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру.

Реклама

В районі Троїцького збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по наших позиціях з станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

У Новозванівки противник застосовував міномети 82-го калібру.

Неподалік Новомихайлівки ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

А у Оріхового російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

Реклама

У районі населеного пункту Кримське військові Об'єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доставили до лікувального закладу. Стан їх здоров'я – задовільний.

Читайте також: На Донбасі бойовики завдали ЗСУ нових втрат

Станом на 7:00 ранку, 10 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню :

поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм;

окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм; недалеко від населеного пункту Водяне біля Донецька противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру;

біля Донецька противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру; у Водяного на Приазов'ї – з артилерійських систем калібру 122-мм;

на Приазов'ї – з артилерійських систем калібру 122-мм; неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру;

російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру; в напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає.

Реклама

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на новий формат переговорів по Донбасу за участю США .

Відзначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вузах. Бій за Мар'їнка в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією