Українська
$ 27,29
32,32
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе новое обострение. Погиб украинский военный

10 июля 2021 8:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ получил ранения несовместимые с жизнью

ВСУ понесли потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

ВСУ понесли потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-штаб ООС.

Реклама

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.

Реклама

В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

Неподалеку Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А у Орехова российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Не пропусти!
Для победы Англии делают все: болельщиков Италии не пустят на финал Евро в Лондоне
Болельщики сборной Италии на Евро-2020
Реклама

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, один военный получил ранения, еще двое – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Читайте также: На Донбассе боевики нанесли ВСУ новый урон

По состоянию на 7:00 утра, 10 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня:

  • вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм;
  • недалеко от населенного пункта Водяное возле Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра;
  • у Водяного на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм;
  • неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра;
  • в направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Реклама

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на новый формат переговоров по Донбассу с участием США.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Россия развернула ракеты и может ударить по Украине" – закончатся ли учения НАТО войной?Власть
Этих
Этих "зайчиков" там точно не будет: Резников об участии боевиков в "нормандском формате"Власть
У Украины пять вариантов по урегулированию на Донбассе – Данилов
У Украины пять вариантов по урегулированию на Донбассе – ДаниловВласть
На Донбассе – затишье: обошлось без потерь и обстрелов
На Донбассе – затишье: обошлось без потерь и обстреловДонбасс
Осталось четверо детей: сослуживцы рассказали о погибшем 5 июля на Донбассе (фото)
Осталось четверо детей: сослуживцы рассказали о погибшем 5 июля на Донбассе (фото)Донбасс
Зеленский намекнул на новый формат по Донбассу с участием США
Зеленский намекнул на новый формат по Донбассу с участием СШАВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять