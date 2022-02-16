На Донбасі окупанти порушили режим "тиші" і зазнали втрат

Російсько-окупаційні війська втратили кілька бійців 15 лютого

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення російських військ на українську землю / Колаж "Сьогодні"

На Донбасі окупанти знову порушили режим "тиші" і зазнали втрат. За добу, 15 лютого, загинули двоє російських військових.

Про це повідомляє штаб ООС.

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"Втрати російсько-окупаційних військ 15.02.2022 р. склали 2 особи:

Безповоротні (200) – 2 (1 – 9 омсп 1 АК, небойовий, обставини уточнюються; 1 – 4 омсбр 2 АК, небойовий, обставини уточнюються)", – повідомили у штабі.

Уся додаткова інформація уточнюється.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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