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Доба на Донбасі: окупанти порушили "тишу" та поранили двох українських військових

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 07:19
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На Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10"
Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових
Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок дій ворога два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця – середньої тяжкості, іншого – задовільний" , – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

  • Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів.
  • У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.
  • На околицях н.п. Піски ворог обстрілював позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і знищили 1 БПЛА противника.

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Окупанти обстрілюють Піски та погрожують членам ОБСЄ: що відбувається у зоні ООС

Окупанти обстріляли селище Катеринівка на Луганщині. Крім цього, російські найманці погрожували спостерігачам ОБСЄ.

Епіцентром бойових дій залишається селище Піски. Щодня ця назва з'являється у зведенні штабу ООС. Раніше там вели обстріл із гранатометів та кулеметів. Також окупанти скидають гранатометні постріли з безпілотників. За добу 12 лютого зафіксували два такі випадки.

Минулої доби в епіцентрі бойових дій була Луганська область. Там велися обстріли з кулеметів та гранатометів. На щастя, втрат серед українських військових немає.

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Моніторингова місія написала у своєму звіті, що її представники намагалися проїхати до контрольно-пропускного пункту "Должанський" на неконтрольованій частині кордону з Росією і туди їх окупанти не пропустили. Навіть погрожували, що якщо спостерігачі продовжать перебувати там, їх кинуть до в'язниці.

На Луганщині біля селища Вознесенівка є залізнична станція, куди місія ОБСЄ теж планувала проїхати, але окупанти і там нікого не пропустили, сказавши, що нібито там нічого моніторити.

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