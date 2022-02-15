Доба на Донбасі: окупанти порушили "тишу" та поранили двох українських військових

На Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10"

Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Реклама

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок дій ворога два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця – середньої тяжкості, іншого – задовільний" , – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

На околицях н.п. Піски ворог обстрілював позиції українських захисників із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар'їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і знищили 1 БПЛА противника.

Реклама

Окупанти обстрілюють Піски та погрожують членам ОБСЄ: що відбувається у зоні ООС

Окупанти обстріляли селище Катеринівка на Луганщині. Крім цього, російські найманці погрожували спостерігачам ОБСЄ.

Епіцентром бойових дій залишається селище Піски. Щодня ця назва з'являється у зведенні штабу ООС. Раніше там вели обстріл із гранатометів та кулеметів. Також окупанти скидають гранатометні постріли з безпілотників. За добу 12 лютого зафіксували два такі випадки.

Минулої доби в епіцентрі бойових дій була Луганська область. Там велися обстріли з кулеметів та гранатометів. На щастя, втрат серед українських військових немає.

Реклама

Моніторингова місія написала у своєму звіті, що її представники намагалися проїхати до контрольно-пропускного пункту "Должанський" на неконтрольованій частині кордону з Росією і туди їх окупанти не пропустили. Навіть погрожували, що якщо спостерігачі продовжать перебувати там, їх кинуть до в'язниці.

На Луганщині біля селища Вознесенівка є залізнична станція, куди місія ОБСЄ теж планувала проїхати, але окупанти і там нікого не пропустили, сказавши, що нібито там нічого моніторити.