На Донбасі не вщухає ворожий вогонь: бойовики обстріляли мирних жителів

Бойовики продовжують порушувати перемир'я, зі штабу ООС повідомляють про обстріл мирних жителів – де стріляли окупанти

Наслідки обстрілу. Фото: facebook.com/10brygada

На Донбасі в напрямку населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська застосували проти мирних жителів протитанковий ракетний комплекс. Внаслідок обстрілу одна з ракет влучила в гаражний кооператив "Північний", а друга – у житловий будинок в населеному пункті Північне.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт (з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування. – Ред.)", – додали в штабі.

Крім того, за минулу добу, 24 травня, бойовики вісім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Так, поблизу населених пунктів Авдіївка і Невельське бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

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Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У передмісті Павлополя і Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Відомо, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

З початку поточної доби, 25 травня, порушень режиму припинення вогню немає.

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Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі підірвався автомобіль української армії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією