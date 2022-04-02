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На Донбасі окупанти влаштували повінь, підірвавши дамбу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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2 квітня, 18:24
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Велика вода дійшла до Студенки та Святогірська
Російський світ прийшов знищувати все, включаючи нашу природу / Колаж "Сьогодні"
Російський світ прийшов знищувати все, включаючи нашу природу / Колаж "Сьогодні"

Російські окупаційні війська не лише вбивають мирних громадян України, руйнують промислові об'єкти та житлову інфраструктуру, вони влаштовують екологічні катастрофи, щоби ще більше нашкодити нашій країні. Стало відомо, що вони підірвали дамбу на Оскольському водосховищі, розташованому у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Святогірської міської ради VII скликання Віталій Мороз.

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Що відомо

Внаслідок підриву дамби в районі Ізюма вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенки та Святогірська. Очікується підтоплення районів на північ від агломерації Слов'янськ-Краматорськ.

В результаті можуть виникнути проблеми з водопостачанням в Ізюмі та на території Харківської області.

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Підсумки приходу російського світу

  • Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами по будівлі Миколаївської облради зросло до 36 осіб.
  • 2 квітня у Харкові російські окупанти ще раз обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Як зазначається, минулої доби російські окупанти завдали 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки.
  • Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів будівлі Харківського національного університету імені Каразіна повністю зруйновані. Виш перенесуть у безпечніше місце.
  • Генштабу ЗСУ повідомляє, що окупанти хочуть оточити угруповання Об'єднаних сил та вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей. Військові РФ продовжуватимуть утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, в районах у безпосередній близькості від державного кордону України.

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