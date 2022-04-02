Окупанти обстріляли з "Градів" парк Горького у Харкові (фото)

Під час ударів постраждав один чоловік

Одному чоловікові в Харкові надають медичну допомогу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти ще раз обстріляли з "Градів" парк імені М. Горького в Харкові.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Яка ситуація

"Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий – чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу", – написав він.

Як зазначається, за минулу добу російські окупанти нанесли 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки. Водночас окупанти протягом доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району.

Крім цього, по області ЗСУ продовжують вести активні бої в Ізюмському районі.

"Серед перемог – знищення двох транспортно-бойових вертольотів Мі-8 РФ. Їх ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар"! Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищили повітряну ціль", – повідомив Синєгубов.

Фото – t.me/spravdi.

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Фото – t.me/spravdi.

Фото – t.me/spravdi.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли харківське підприємство "Українські енергетичні машини" (раніше – "Турбоатом") 31 березня. Через атаку люди не постраждали.

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