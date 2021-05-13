На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

Український військовий через обстріл з боку російських найманців отримав поранення несумісне з життям

На Донбасі в четвер у районі проведення операції Об'єднаних сил при снайперському обстрілі з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув український військовослужбовець.

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Про це повідомила прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення несумісне з життям", – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Нагадаємо, вранці 13 травня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу був пошкоджений автомобіль групи розмінування ЗСУ, але, на щастя, ніхто не постраждав.

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Раніше ми також повідомляли, що на Донбасі бойовики вбили двох бійців ЗСУ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією