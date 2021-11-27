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На Донбасі від снайперського вогню загинув український військовий – хто він

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 листопада, 20:26
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Він служив старшим оператором 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693
У зоні ООС загинув український військовий
У зоні ООС загинув український військовий / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі загинув 29-річний старший солдат Алхаслі Алі Наїб. Він отримав поранення внаслідок снайперського вогню.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської ОДА Олександр Скакун у Facebook.

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"26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693старший солдат Алхаслі Алі Наіб", – написав Скакун.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

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"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10.25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпості, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район" , – Зазначається у звіті.

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Раніше ми писали:

  • Українські військовослужбовці, виконуючі бойові завдання в районі проведення ООС затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашнікова він рухався у бік українських позицій.
  • Окупанти обстріляли населений пункт Камишеваха в Луганська область. Обстріл вівся прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.

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