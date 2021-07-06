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На Донбасі загинув майор ЗСУ: ім'я та фото офіцера

6 липня 2021 14:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Загиблий був кадровим військовим з великим досвідом, служив у Збройних силах з 2002 року

/ Фото: Минобороны Украины

Вчора на Донбасі українська армія зазнала великих втрат. Загиблим виявився майор Богдан Бродовський з 93брігади ЗСУ "Холодний Яр".

Бойовики обстріляли позиції холодноярців, офіцер отримав вибухове поранення, несумісне із життям. 37-річний Бродовський був кадровим військовим з великим досвідом, служив у ЗСУ з 2002 року.

У Бродовського залишилися без батька діти. Фото: facebook.com/93OMBr
Бродовський (зліва). Фото: facebook.com/93OMBr
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"У 93 бригаді офіцер почав служити ще до початку війни. Був начальником продовольчої служби. Обіймав цю посаду й у перші роки війни. Потім ненадовго звільнявся, відновився у корпусі резерву. Далі повернувся у рідний гарнізон на Дніпропетровщині. І от, зовсім нещодавно, знову почав служити у 93-тій бригаді. Він був спокійним і добрим, люблячим батьком", – згадує його товариш по службі Сергій Олександрович.

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Нагадаємо, напередодні українські бійці теж зазнали втрат на Донбасі – через обстріли позицій захисників поблизу п'яти населених пунктів 4 липня загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади "Холодний Яр" капітан Юрій Письменний, ще один військовий був поранений.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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