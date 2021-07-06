Українська
$ 27,29
32,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе погиб майор ВСУ: имя и фото офицера

6 июля 2021 14:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Погибший был кадровым военным с большим опытом, служил в Вооруженных силах с 2002 года

/ Фото: Минобороны Украины

Вчера на Донбассе украинская армия понесла большие потери. Погибшим оказался майор Богдан Бродовский из 93бригады ВСУ "Холодный Яр".

Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью. 37-летний Бродовский был кадровым военным с большим опытом, служил в ВСУ с 2002 года.

У Бродовского остались без отца дети. Фото: facebook.com/93OMBr
Бродовский (слева). Фото: facebook.com/93OMBr
Реклама

"В 93 бригаде офицер начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны. Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И вот, совсем недавно, снова начал служить в 93 бригаде. Он был спокойным и добрым, любящим отцом", – вспоминает его сослуживец Сергей Александрович.

Не пропусти!
Для операции Малиновского нашли профессора в Милане: на сколько выбыл украинец
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский

Напомним, накануне украинские бойцы тоже понесли потери на Донбассе – в результате обстрелов позиций защитников вблизи пяти населенных пунктов 4 июля погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр" капитан Юрий Письменный, еще один военный был ранен.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Россия развернула ракеты и может ударить по Украине" – закончатся ли учения НАТО войной?Власть
Этих
Этих "зайчиков" там точно не будет: Резников об участии боевиков в "нормандском формате"Власть
Военные РФ накрыли Красногоровку из артиллерии: фото с места обстрела
Военные РФ накрыли Красногоровку из артиллерии: фото с места обстрелаДонбасс
На Донбассе снова было жарко: где стреляли боевики
На Донбассе снова было жарко: где стреляли боевикиДонбасс
РФ продолжит
РФ продолжит "спасать" оккупированный Донбасс непризнанной в мире COVID-вакцинойДонбасс
Боевики снова открыли огонь. Погиб украинский военный
Боевики снова открыли огонь. Погиб украинский военныйДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять