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На Донбасі загинув український військовий

11 червня 2021 18:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

На Приазов'ї внаслідок обстрілу бойовиків один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям

Протягом доби, 11 червня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок осколкового поранення загинув один український військовослужбовець.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

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У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передній край оборони, де останнім часом відбуваються ворожі обстріли.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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