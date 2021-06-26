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На Донбассе погиб украинский военный

26 июня 2021 8:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды открыл огонь, украинский военный получил осколочное ранение

На Донбассе обстреляли позиции ВСУ. Фото: Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбассе обстреляли позиции ВСУ. Фото: Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. С начала текущих суток, 26 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды открыл огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

За прошедшие сутки, 25 июня, зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня:

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  • вблизи Водяного враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • недалеко от Золотого-4 враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов;
  • возле Авдеевки были обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • возле Гранитного российско-оккупационные войска стреляли из минометов 120-го калибра;
  • недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
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К слову, 21 июня на Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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